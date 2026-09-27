Hatay Valisi Masatlı, Demirköprü Jandarma Karakol Binası\'nda personelle buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete alınan Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binasında yürütülen çalışmalar ve sunulan güvenlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, görev yapan jandarma personeliyle de bir araya geldi.

Ziyarette, yeni hizmet binasının güvenlik hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Vali Masatlı, jandarma personelinin görev ve sorumlulukları kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Modern imkanlarla hizmete alınan Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın bölgede güvenlik hizmetlerinin daha güçlü bir altyapıyla yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni hizmet noktasıyla birlikte vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların etkinliğinin ve hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.