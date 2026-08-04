Stajyer öğrenciler, yaşam kaynağı suyun yolculuğunu yerinde inceledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından gerçekleştirilen etkinlikle belediye bünyesindeki stajyer öğrenciler, suyun kaynağından alındıktan sonra hangi aşamalardan geçtiğini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), düzenlediği oryantasyon programı ile kurum bünyesindeki stajyer öğrencilere yönelik teknik gezi ve bir dizi sosyal etkinlik gerçekleştirdi.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret eden stajyer öğrenciler, suyun kaynağından alındıktan sonra hangi aşamalardan geçtiğini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Teknik gezinin ardından Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinliğine katılan öğrenciler, gün içerisinde eski su sayaçlarını değerlendirmek amacıyla su sayacı boyama etkinliği gerçekleştirdi.

HATSU'nun yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısına da katılan öğrencilere ilk yardım eğitimi de verildi.

Oryantasyon programı, stajyer öğrencilerin eğitim süreçlerine ve kurum içi deneyimlerine dair görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi.