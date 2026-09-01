Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
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Hava Durumu Tahmini

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Ülke genelinde parçalı bulutlar ve yağış bekleniyor, sıcaklıklar sabit kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok ulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu Tahmini - Son Dakika

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