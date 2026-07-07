Hava Durumu: Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
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Hava Durumu: Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

07.07.2026 09:52
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Ülkemizin birçok bölgesinde sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

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