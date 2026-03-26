Hava Durumu: Yağışlı ve Soğuk Günler

26.03.2026 09:24
Yurt genelinde parçalı bulutlu hava, yağışlar ve buzlanma bekleniyor. Çığ tehlikesine dikkat!

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 9

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi Kaptırdığı para öyle böyle değil Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi! Kaptırdığı para öyle böyle değil
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor 3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

09:55
Tahliye edilen Metehan Baltacı’dan ilk görüntü
Tahliye edilen Metehan Baltacı'dan ilk görüntü
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür Yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür Yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
09:12
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
