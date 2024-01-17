19:34 •
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılması, yarına ertelendi.•
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez de Lara'yı kabul etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez de Lara ve beraberindeki heyeti 16 Ocak'ta makamında kabul etti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO CAOC-TJ Komutanı Juan Pablo Sanchez de Lara'yı kabul etti - Son Dakika