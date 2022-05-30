Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı - Son Dakika
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı

30.05.2022 19:04

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandıTOKAT Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı

TOKAT Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı.

Tokat merkezde bir işyerine ve Erbaa ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.Tokat merkezde Niksar yolu kavşağı yakınlarında bir işyerine giren yılan, işyeri sahibinin yılanı farketmesi sonucu itfaiyeye haber verildi. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri işyerinde bulunan yılanı özel bir aparat yardımı ile tutarak boş bir pet su bidonuna koyarak doğaya salındı.

Erbaa ilçesinde yılan otomobile girdi

Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda ise İsmail Tanoba adlı şahıs, İlçeye bağlı Kartosman köyü yakınlarındaki bağ evine gittiğinde aracından birtakım sesler geldiğini farketti. Tanoba bunun üzerine aracını kontrol ettirmek için sanayi sitesinde Mehmet Bulut adlı ustanın tamirhanesine götürdü. Aracın alt kısmında ki kapağı araladıklarında içerde yılan olduğunu farkedince durumu itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkartarak çuvala koyarak doğaya saldılar. Olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tanoba, Yılan, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat'ta yılanlar görülmeye başlandı - Son Dakika
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