Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi

05.08.2022 12:52
Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adıyaman'da, su arayan dağ keçileri görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adıyaman'da, su arayan dağ keçileri görüntülendi.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan bir maden ocağına gelen ve su içmeye çalışan dağ keçileri, buradaki çalışanlar tarafından fark edildi. Susuzluktan maden ocağına kadar inen ve su arayan yaklaşık 20'e yakın dağ keçisi burada bulunan çalışanlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Susuzluktan maden ocağına kadar inen dağ keçileri burada da akarsu bulamayınca bulundukları yerden hızla ayrıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

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