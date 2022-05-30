Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı

30.05.2022 13:28

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldıTOKAT Tokat'ta bir evin havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı

TOKAT Tokat'ta bir evin havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Camisi lojmanının havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini Din Görevlisi Mustafa Çakırtaş fark etti. Üç yavru kediyi bulundukları yerden kurtaramayan Çakırtaş, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erleri binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen yavru kedilerin yerini tespit etti. Yavru kedileri ekipler file yardımı ile bulundukları yerden çıkarttı. Annelerine kavuşan sevimli kediler ilgi odağı oldu. Din Görevlisi Mustafa Çakırtaş, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı - Son Dakika


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