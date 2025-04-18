Havalimanı Fiyatları Tüketiciyi Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Havalimanı Fiyatları Tüketiciyi Zorluyor

Havalimanı Fiyatları Tüketiciyi Zorluyor

Tüketici Hak Arama Derneği yetkilisi, havalimanlarındaki aşırı fiyat artışlarına denetim çağrısı yaptı.

18.04.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havalimanlarında gıda fiyatlarının yüksekliğini değerlendiren Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu; "Ülkemizde serbest piyasa ekonomisi geçerli olsa da bazı hukuki düzenlemeler tüketiciyi aşırı fiyatlandırmaya karşı koruma altına almaktadır ve Tüketicinin korunması noktasında fiyat denetimlerinin artırılması gerekmektedir" dedi.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, havalimanlarında su, kahve ve atıştırmalık ürünlerin fiyatlarının şehir merkezine kıyasla oldukça yüksek olduğu gerek paylaşımlardan, gerek tüketici derneklerine gelen başvurulardan, gerekse kendi gözlemlerinden anlaşıldığını ifade ederek, "Yıllardır dile getirilen bu şikayetlere denetimlerin artırılması ve fahiş fiyatlar karşısında çözüm üretilmesi gerekmektedir. Havalimanlarında faaliyet gösteren işletmeler, serbest piyasa kuralları çerçevesinde kendi fiyatlarını belirleyebilme hakkına sahiptir. Ancak fiyatların genel piyasa ortalaması üzerinde olması tüketiciyi zor durumda bıraktığı gibi güvenlik kuralları nedeniyle dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi sınırlı olduğundan dolayı yolcular havalimanı işletmelerine istemeyerek de olsa yönelmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

Her ne şartlarda olsun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla fiyatlandırmada açık ve adil bir uygulama yapılması gerekmektedir. Aşırı fiyat artışları, tüketiciyi mağdur edici bir unsur olarak değerlendirilebilir. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 237. Maddesine (Fiyatları Etkileme Suçu) göre ticari piyasalarda dengesiz ve adaletsiz fiyat artışlarına sebep olanlar hakkında cezai işlem uygulanabilir. Eğer fahiş fiyat uygulaması rekabeti bozucu bir etki oluşturuyorsa, işletmeler hakkında soruşturma açılabilir. Yine Rekabet Kurumu, piyasada tekelleşme veya fiyatların suni olarak yükseltilmesi gibi durumları inceleyebilir. Eğer belirli işletmeler rekabeti engelleyerek fiyatları bilinçli şekilde artırıyorsa, kurum bu durumu denetleyebilir ve ceza uygulayabilir. Ticaret Bakanlığı da fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler yapmaktadır. Özellikle kamuoyunda tepki çeken sektörlerde bu denetimlerin artırılması mümkündür.

Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu; havalimanı işletmeleri ve yönetimlerinin yolcu deneyimini iyileştirmek adına tüketicilerin geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirttiklerini ifade ederek, "Tüketici taleplerine göre bazı düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurguluyor. Geçmişte yapılan tüketici geri bildirimleri doğrultusunda, bazı havalimanlarında ücretsiz su sebillerinin kurulması önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak tüketiciler bilinçli olmalı ve haklarını aramalıdır. Havalimanlarındaki fiyat politikaları, işletme maliyetleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillense de, tüketiciler makul fiyatlandırma talep etme hakkına sahiptir. Bu konuda işletmeler, tüketici şikayetlerini dikkate alarak fiyat politikalarını gözden geçirebilir. Aynı şekilde yetkili mercilerin denetim mekanizmalarını geliştirmesi ile havalimanlarında fiyat dengesinin korunması sağlanabilir.

Tüketiciler, bu konuda görüş ve şikayetlerini havalimanı yönetimlerinin resmi internet siteleri ve iletişim merkezlerine, sosyal medya hesapları aracılığıyla, doğrudan geri bildirimle ve havalimanlarında bulunan yolcu destek ve danışma noktalarından fiyat politikalarına yönelik öneri ve şikayetlerini iletebilirler.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aranarak, Ticaret İl Müdürlükleri'ne dilekçe yazarak, e-Devlet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayet bölümü üzerinden bildirerek, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması aracılığıyla ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayet edebilirler.

Yetkililer, tüketici taleplerinin dikkate alındığını ve fiyatlandırmalar konusunda denge sağlamak adına çalıştıklarını belirtiyor. Bu nedenle yolcuların deneyimlerini ve şikayetlerini resmi kanallar aracılığıyla yetkililere iletmeleri büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mehmet Raşit, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havalimanı Fiyatları Tüketiciyi Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

22:37 Trump’ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:53 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı Altay Bayındır kendinden geçti 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 23:01:02. #7.12#
SON DAKİKA: Havalimanı Fiyatları Tüketiciyi Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement