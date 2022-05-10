Havran Belediyesi'nden kültür gezisi - Son Dakika
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Havran Belediyesi'nden kültür gezisi

10.05.2022 15:12
Havran Belediyesi'nden kültür gezisi

Havran Belediyesi mahalle muhtarları ile birlikte kültür şehri Amasya iline gezi düzenledi.

Havran Belediyesi mahalle muhtarları ile birlikte kültür şehri Amasya iline gezi düzenledi.

Tarihi, kültürel ve turizm alanında yapılan çalışmaları yerinde görüp, Havran ilçesine katkı sağlaması açısından yapılan geziye mahalle muhtarları, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz ve Muhtarlar İşleri Müdürü İlkay Hasançufadaroğlu katıldı. Muhtarlar bölgenin tarihi ve turistik altyapısın yakında görme ve tanıma imkanı buldular. - BALIKESİR

Havran Belediyesi'nden kültür gezisi
Havran Belediyesi'nden kültür gezisi
Havran Belediyesi'nden kültür gezisi
Havran Belediyesi'nden kültür gezisi

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Turizm, Amasya, Havran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Havran Belediyesi'nden kültür gezisi - Son Dakika


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