Havran'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Havran'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliği Düzenlendi

Havran\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için yapılan programda tiyatro gösterisi, koro ve ödül töreni düzenlendi.

12.03.2025 15:40  Güncelleme: 15:43
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Sekizeylül Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlik, Havran Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sekizeylül Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi, koro ve video sunumları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program kapsamında, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmalarda birinci olan öğrenciler ödüllerini Kaymakam Enver Özderin'in elinden alırken, ikinci olan öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Emin Ersoy, üçüncü olan öğrencilere ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir takdim etti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilirken, yarışmalara katılan tüm öğrenciler tebrik edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havran'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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