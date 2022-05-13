Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı - Son Dakika
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Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı

13.05.2022 16:52
Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı

Karayolu Trafik Haftası kutlamaları dahilinde Balıkesir'in Havran ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karayolu Trafik Haftası kutlamaları dahilinde Balıkesir'in Havran ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okullarda Karayolu Trafik Haftası nedeniyle eğitim veren ekipler, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralları anlattı. Trafik levhaları, trafik işaret ve kuralları gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Hafta boyunca öğrenciler konuyla ilgili farklı etkinlikler yaptı.

Etkinliklerde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu etkin olarak kullanılırken 2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesine yönelik kullanılan "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda" ve trafikte yaya önceliği konusunda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottoları da kullanıldı

Ülkemizde trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amaçlandı. - BALIKESİR

Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı
Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı
Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı
Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı
Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı
Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı
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Trafik Haftası, Balıkesir, Hisarcık, Havran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Havran'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri yapıldı - Son Dakika


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