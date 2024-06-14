Havran'da Karne Töreni Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Havran'da Karne Töreni Coşkusu

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen karne törenine Havran Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.

14.06.2024 14:49
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Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte 2023-2024 Eğitim öğretim yılının son gününde Havran İmam Hatip Ortaokulu ve Gülsüm- Mehmet Uysal Büyükdere İlköğretim Okulunda düzenlenen karne törenine katılarak çocukların sevincine ortak oldular.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Karne heyecanı ve mutluluğu yaşayan sevgili öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik eder, iyi tatiller dileriz."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havran'da Karne Töreni Coşkusu - Son Dakika

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