Havran\'da Otobüs Yangını

Balıkesir'in Havran ilçesi Dereören Mahallesi Gelinderesi mevkisinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüste bulunan tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit-Balıkesir kara yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yakın bulunan bir işletme sahibinin su tankeriyle yangına ilk müdahale ettiği otobüs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ardından araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Otobüste bulunan 38 yolcu ile 3 personelin zamanında tahliye edilmesi sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yangının söndürülmesinin ardından araçta gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, Jandarma ekipleri olay yerinde yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı.