Havran'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit-Balıkesir Karayolu Şapçı Rampası mevkiinde meydana geldi.

34 PHN 619 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazaya 1 araç ve 4 personelle müdahale etti. Kazada araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, yaralanan 2 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.