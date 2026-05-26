Havran Hayvan Pazarı\'nda tarihi arefe yoğunluğu

26.05.2026 14:30  Güncelleme: 14:32
Kurban Bayramı arefesinde, Balıkesir'in Havran ilçesindeki bölgenin tek ruhsatlı canlı hayvan pazarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Belediye Başkanı Emin Ersoy, 22 dönümlük yeni alanın yoğunluğu rahatlattığını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, bölgenin tek ruhsatlı canlı hayvan pazarı olan Havran Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Son güne kalan kurbanlık alıcıları ve üreticilerin akınına uğrayan pazarda, adeta adım atacak yer kalmadı.

Edremit Körfezi'nin ve Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan ticaret merkezi olan Havran Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı arefesinde en hareketli ve en yoğun gününü yaşıyor. Bayram namazı öncesinde kurbanlık ibadetini yerine getirmek için son saatleri değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş ile ellerindeki kurbanlıkları bitirmek isteyen besiciler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazar alanını tamamen doldurdu.

Arefe günü pazar alanında iğne atsan yere düşmüyor

Pazardaki son durum ve yaşanan büyük yoğunluk hakkında önemli açıklamalarda bulunan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, özellikle arefe gününde ilginin zirve noktaya ulaştığını vurguladı. Başkan Ersoy, "Haftanın 52 haftası boyunca her perşembe büyükbaş, her cuma küçükbaş pazarımız kesintisiz kuruluyor. Ancak Kurban Bayramı'na üç hafta kala başlayan hareketlilik, bugün yani arefe gününde tam anlamıyla tavan yapmış durumda. Şu an Havran Hayvan Pazarı'nda çok yoğun ve iğne atsan yere düşmeyecek bir kurban pazarlığı hareketliliği var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüccarımız, hayvancılarımız ve körfez halkımız arefe gününün bereketini yaşıyor" dedi.

22 dönümlük yeni alan arefe yoğunluğuna nefes aldırdı

Geçmiş yıllarda dar alanda kurulan pazarın arefe günlerinde kilitlendiğini ve büyük bir trafik çilesine dönüştüğünü hatırlatan Başkan Emin Ersoy, bu yıl satın alarak hizmete sundukları 22 dönümlük yeni pazar alanının bu büyük yoğunluğu başarıyla göğüslediğini belirtti. Eski bir hayvan çiftliği arazisini belediye bünyesine kazandırarak lojistik sorunu çözdüklerini ifade eden Ersoy, "Eğer eski yerimizde olsaydık, bugünkü tarihi arefe yoğunluğunda yollar tamamen kilitlenir, vatandaşımız büyük çile çekerdi. Satın aldığımız 22 dönümlük bu geniş ve modern tapulu arazimiz sayesinde hem otopark hem de yerleşim anlamında nefes aldık. Ekiplerimiz arefe yoğunluğunun sorunsuz atlatılması için sahada tam kadro görev yapıyor" ifadelerini kullandı. Pazarda, bayramın ilk gününün ikindi saatlerine kadar hareketliliğin sürmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

