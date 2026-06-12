Hem evladını kaybetti hem 2,7 milyon lira borçlu çıktı

Niğde'de 2012 yılında parkta bulunan süs havuzuna düşerek ağır engelli kalan ve yıllar süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Hatice Kübra Bayhan'ın ailesi, tazminat davasında yıllar sonra borçlu duruma düştü. Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Oluşan farkın geri tahsil edilmesi belediyenin tercihi değil, kesinleşen yargı kararlarının uygulanmasından kaynaklanan yasal bir zorunluluk" ifadelerine yer verildi.

İddiaya göre henüz 1.5 yaşında olan Hatice Kübra Bayhan, annesiyle birlikte bulunduğu parkta oynadığı sırada gözden kayboldu. Ailenin aramalarının ardından küçük çocuk park içerisindeki süs havuzunda bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Kübra Bayhan'ın uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle beyninde ciddi hasar oluştu. Tedavi sürecinin ardından yaşamını ağır engelli olarak sürdürmek zorunda kalan Kübra için ailesi, parkta gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle belediye hakkında dava açtı. Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sonucunda mahkemenin 60 yıllık bakım parası olarak yaklaşık 1 milyon 670 bin lira tazminat ödenmesine karar verdiğini söyleyen baba Ramazan Bayhan, kızlarının 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesi ile mahkemenin tazminat hesabında değişikliğe gittiğini söyledi. Küçük kızının yaklaşık 8 yıl boyunca yatağa bağımlı şekilde yaşam mücadelesi verdiğini belirten baba Ramazan Bayhan; bu süreçte sürekli hastanelerde tedavi gördüklerini, maddi ve manevi olarak büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Kızının yaşamını yitirmesinin ardından büyük bir acı yaşadıklarını dile getiren Bayhan, yıllar sonra gelen icra tebligatıyla ikinci bir yıkım yaşadıklarını söyledi. Olayın yaşandığı havuzun etrafında güvenlik önlemi bulunmadığını öne süren Bayhan, belediyeden defalarca önlem alınmasını talep ettiğini ancak sonuç alamadığını iddia etti. Dava açıldıktan sonra havuz çevresine koruma amaçlı çit çekildiğini savunan Bayhan, yaşananların ardından başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için mücadele ettiğini belirtti. Asgari ücretle çalıştığını ve üç çocuğunun eğitim hayatına devam ettiğini ifade eden Bayhan; talep edilen parayı ödeme imkanının bulunmadığını sözlerine ekledi. Bayhan; "Bir evlat kaybettim. Sekiz yıl boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi verdik. Şimdi ise milyonlarca liralık borçla karşı karşıyayım. Bu parayı ödeme şansım yok. Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Niğde Belediyesi'nden açıklama

Öte yandan konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından Niğde Belediyesi de yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada; dava sürecinin aile tarafından maddi ve manevi tazminat talebiyle başlatıldığı, sürecin bağımsız mahkemelerin kararları istikametinde ilerlediği ve belediyenin bu konuda kişisel ya da idari bir tasarrufunun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, mahkemenin ilk etapta Kübra Bayhan'ın uzun yıllar yaşayacağı varsayımıyla bakım ve destek tazminatına hükmettiği, ancak Kübra Bayhan'ın dava kesinleşmeden yaşamını yitirmesi nedeniyle üst mahkemenin tazminat miktarında indirime gittiği ifade edildi. Bu nedenle oluşan farkın geri tahsil edilmesinin belediyenin tercihi değil, kesinleşen yargı kararlarının uygulanmasından kaynaklanan yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Belediye açıklamasında ayrıca, hiçbir kamu kurumunun kesinleşmiş bir mahkeme kararını uygulamama yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, aileye zorluk çıkarmak yerine kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde en uygun ödeme ve taksitlendirme imkanlarının sunulduğu kaydedildi. Açıklamanın sonunda ise, "Vefat eden yavrumuz bizim de evladımızdır, acısı kalbimizdedir. Amacımız bir mağduriyet oluşturmak değil, sadece hukukun emrini yerine getirmektir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE