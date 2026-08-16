Hawaii'yi Vuran Lala Kasırgası: 1 Ölü, 85 Binden Fazla Elektriksiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hawaii'yi Vuran Lala Kasırgası: 1 Ölü, 85 Binden Fazla Elektriksiz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lala Kasırgası Hawaii'de 1 ölüm, 85 bin evde elektrik kesintisi ve birçok uçuş iptaliyle etkili oldu.

ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala Kasırgası'nda binden fazla eve elektrik verilemezken şiddetli fırtına sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Hawaii eyaleti, Lala Kasırgası ile mücadele ediyor. Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala Kasırgası nedeniyle eyaletin güney ucunda şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağış görülüyor. Kasırga nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye kadar çıktığı eyalette, sel ve heyelanlara karşı uyarı yapıldı. Eyalet genelinde 190'dan fazla uçuş ertelenirken 85 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Ayrıca, 19 binanın çatısının uçtuğunu kaydedildi.

Hawaii Valisi Josh Green'e göre sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Green, bölge halkını sellere karşı hazırlıklı olmaya çağırırken "Hafta sonu boyunca eyalet genelinde yıkım getirebilecek şiddette rüzgar, şiddetli yapış, ani sel ve tehlikeli dalgalar görülebilir" dedi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Hawaii, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hawaii'yi Vuran Lala Kasırgası: 1 Ölü, 85 Binden Fazla Elektriksiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 11:59:00. #7.12#
SON DAKİKA: Hawaii'yi Vuran Lala Kasırgası: 1 Ölü, 85 Binden Fazla Elektriksiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.