Hay Hak: Karagöz Hacivat Vizyona Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hay Hak: Karagöz Hacivat Vizyona Girdi

Geleneksel karakterler Karagöz ve Hacivat, 'Hay Hak' filmiyle sinema perdesinde buluştu.

18.04.2025 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hay Hak: Karagöz Hacivat vizyona girdi

İSTANBUL - Geleneksel gölge oyunu olan Karagöz ile Hacivat, "Hay Hak: Karagöz Hacivat" ile sinema perdesine taşındı, çocuklar sevinçle karşıladı.

Çizgi dizi "Hay Hak"tan sinemaya uyarlanan "Hay Hak: Karagöz Hacivat", tüm Türkiye'de sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Yüzyılları aşan Türk mizahının simge karakterleri Karagöz ve Hacivat, bu kez beyaz perdede, çağdaş bir anlatım dili ve etkileyici bir animasyon tekniğiyle izleyiciyi selamlıyor.

Galasından itibaren yoğun ilgi gören film, yalnızca çocukların değil, her yaştan izleyicinin beğenisini kazanıyor. Ailece izlenebilecek nadir yapımlardan biri olarak dikkat çeken film, nesilleri aynı perde önünde buluşturmayı başarıyor. Salonda yalnızca çocuklar değil, anne babalar da filmin samimi ve mizahi tonunda kendilerini buluyor.

"Hay Hak: Karagöz Hacivat", akıcı hikayesinin yanı sıra teknik kalitesiyle de öne çıkıyor.

Filmin yapımcısı İsa Doğmuş, senaristi Ayhan Yavuz Açıkgöz, yönetmeni ise Kenan Aktaş. Proje, başkentin kültürel ve sanatsal potansiyelini ortaya koyarken, Türkiye'nin animasyon sektöründeki yükselen konumunu da gözler önüne seriyor. "Hay Hak: Karagöz Hacivat" yerli yapım, milli kültür ve kaliteli çocuk içerikleri açısından dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Senaryosu, çocuk gelişim uzmanları ve pedagogların danışmanlığında hazırlanan film, eğlenceli ve güvenli içeriğiyle çocukların gelişimini destekliyor, geleneksel mizah ve modern yorumlarıyla da izleyiciyi kendine çekiyor.

Yapımcı İsa Doğmuş: "Gelenekten geleceğe uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz"

Filmin yapımcısı İsa Doğmuş yaptığı açıklamada, "Karagöz ile Hacivat gibi köklü karakterleri günümüz animasyon diliyle buluşturmak bizim için büyük bir sorumluluktu. Çocuklarımız hem gülecek, hem öğrenecek; aynı zamanda geleneksel değerlerle tanışacak. Tüm aileleri sinema salonlarına bekliyoruz. Bu film, geçmişle bugünü bir araya getiren renkli ve eğlenceli bir yolculuk" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sinema, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hay Hak: Karagöz Hacivat Vizyona Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
17:02 Putin’den Ukrayna’da ateşkes kararı Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı
15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Hay Hak: Karagöz Hacivat Vizyona Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement