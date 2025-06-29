Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Gıda Mühendisi - Son Dakika
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Yerel

Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Gıda Mühendisi

Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Gıda Mühendisi
29.06.2025 13:09
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Tuğba Cantürk, gıda mühendisliğini bırakıp hobi olarak başladığı tufting ile atölye kurdu.

Bolu'da 31 yaşındaki Tuğba Cantürk, gıda mühendisliğini bırakıp annesinin dikiş makinesiyle başladığı hobiyi mesleğe dönüştürdü. Evde başladığı punch ve tufting işiyle kendi atölyesini kuran Cantürk, siparişlere yetişemez hale geldi.

Tuğba Cantürk, gıda mühendisliğini bir süre yaptıktan sonra hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. 3 yıl önce evinde, annesinden kalan eski bir dikiş makinesiyle punch ve tufting işine hobi olarak başlayan Cantürk, zamanla siparişlere yetişemez hale geldi. Sosyal medyada tasarımlarına gösterilen yoğun ilgiyle birlikte hobisini mesleğe dönüştüren Cantürk, kısa sürede kendi atölyesini kurdu. El emeğiyle ürettiği çantaları kişiye özel desenlerle süsleyen Cantürk, aynı zamanda masa örtüsü, ayna kenarı ve duvar dekorasyonları gibi ev tekstili ürünleri de hazırlıyor.

"Gıda mühendisliğini bırakıp evde hobi olarak bu işi yapmaya başladım"

Üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Tuğba Cantürk," Mesleğimin beni tatmin ve mutlu etmediğini anladım. Bir şeyler oluşturup, ortaya çıkardığımda, renklerle, iplerle uğraştığımda, hayal dünyamdakileri gerçekleştirdiğimde daha çok mutlu olduğumu fark ettim. Daha sonra gıda mühendisliğini bırakıp evde hobi olarak bu işi yapmaya başladım. Annem dikişle uğraşıyordu. Annemden görüyordum küçükken, çok hoşuma gidiyordu. Kumaşlarla bir şeyler üretmek, o ürettiklerimizi giymek ya da beğenilmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Sanırım annemin de biraz etkisi oldu. Annemden dolayı ben de hayal dünyamla bu işe girdim" dedi.

"Bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim"

İşlerinin beklenmedik bir şekilde büyüdüğünü dile getiren Cantürk, "Bu kadar büyüyeceğini ilk başta hayal edememiştim. Ama daha sonrasında yaptıklarım insanlar tarafından beğenildikçe ve ben de bunun üstüne her gün yeni bir şey koyduğumu gördükçe bu işe daha çok merak sardım. Şu anda işlere yetişemiyorum. Çünkü insanlar artık fabrikasyon ürünlerden çok sıkılmışlar. Daha çok kendilerine özel, kişiselleştirebilir, el yapımı ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Benim ürünlerim de bu şekilde el yapımı ürünler. İnsanlar bana hayallerini anlatıyorlar, ben de hayallerini gerçeğe döküyorum. Bu sayede hem onlar mutlu oluyor, onların mutluluğuyla ben de çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

"Artık hem çantalarımı kendim dikiyorum, hem punchımı kendim yapıyorum"

Üretim süreci ve gelişen işini anlatan Cantürk, "İlk başlarda çantayı kendim üretmiyordum ama daha sonrasında bence bunu da yapabilirim diye düşündüm. Annemin yadigar makinesiyle bu işe başladım. İşler ilerleyince kendime büyük sanayi makinesi aldım ve artık hem çantalarımı dikiyorum, hem punchımı yapıyorum. İstenildiği şekilde de hasır çantalar da yapıp üstüne punch monte edebiliyoruz. İnsanların her isteğini karşılamaya çalışıyorum. Her gün kendime yeni bir yenilik katmaya çalışıyorum. Yerimde saymayı çok seven bir insan değilim. O yüzden yeni teknolojileri, yeni ürünleri, yenilikleri her zaman takip etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Bolu'ya ilk getiren benim"

Bu süreçte eşinin de kendisine destek olduğunu vurgulayan Cantürk, şöyle konuştu:

"Bu yaptığım iş eskiden yapılan terziliğin şu an biraz daha modern versiyonu. Ben terziliği el yapımı ürünler de ekleyerek daha farklı bir yere çıkarmak istedim. Hazır almak yerine çantayı ve punchı kendim üretmek istedim. Yeniliklere açık olduğum için bu punchın bir ileri versiyonu, tufting versiyonu var. Genelde Türkiye'de çok yaygın değil ama yurt dışında çok yaygın olan bir makine. Onu getirttirdim. Aynı zamanda tuftingden de ürünler yapıyoruz. Tuftingden aynalar, halılar yapıyoruz. Onu da Bolu'ya ilk getiren benim diyebilirim"

"Gençlere tavsiyem, hayallerinin peşinde koşsunlar"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Cantürk, "Ben hayallerimin peşinde koştum. Renklere, iplere bir hayat vermekten şu an çok mutluyum. Gençlere de tavsiyem kesinlikle hayallerinin peşinde koşsunlar. İlk başta başladığımda sadece Bolu halkına eş, dosta yaparken şu an 81 ile yapıyorum ve yetişemiyorum siparişlere. Gençlere tek tavsiyem, hayallerinin peşinde koşup, asla ümitsizliğe kapılmasınlar" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Gıda Mühendisi - Son Dakika

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