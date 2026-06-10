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Hayallerinin Peşinden Gidiyor

Hayallerinin Peşinden Gidiyor
10.06.2026 10:35
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10 yıl hemşirelik yaptıktan sonra müzik eğitimi almak için konservatuvara giden Hatice Akgün.

Elazığ'da yıllarca hastalara şifa dağıtan Hatice Merve Akgün, içinde ukde kalan çocukluk hayalinin peşinden gitti. 10 yıllık hemşirelik kariyerini geride bırakan Akgün, şimdi konservatuvar sıralarında müzik eğitimi alıyor.

Elazığ'da yaşayan 1 çocuk annesi Hatice Merve Akgün, çocukluk yaşlarından itibaren müzik içerisinde olma hayalini kuruyordu. 2004 yıllarında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosunu dereceyle kazanan fakat ailevi sebeplerden dolayı 2007 yılında yarım bırakan Akgün, memleketi Elazığ'a döndü. 2013 yılında Metin Koloğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ni bitiren Akgün, sınavlarının ardından 2014 yılında çocuk cerrahi bölümünde hemşire olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne atandı. 2024 yılına kadar aktif olarak çalışan Merve hemşire, içinde ukde kalan müzik için mesleğinden ayrılmaya karar verdi. Daha öncesinde kulağının duyduğu notaları bağlama ile kara düzen çalan Akgün, geçtiğimiz yıl Devlet Konservatuvarı'na girmek için sınavlara hazırlanmaya başladı. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Lisans 1 öğrencisi olarak eğitim hayatına başlayan Merve hemşire, çocukluk tutkusu olan müzik alanında kendisini geliştirerek hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans 1 öğrencisi Hatice Merve Akgün, "Geçmişte TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korusunda eğitim aldım. Dereceyle girdim. 2014-2024 yılları arasında hemşirelik yaptım. Müzik benim için hayatımın eşsiz bir parçasıydı. İçimde kalan bir ukdeydi. Hayallerimi 30 yaşından sonra gerçekleştirme kararı aldım. Bu sene Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandım. Şu anda eğitimime devam ediyorum. Mesleğimi çok seviyordum ve özenle yapmaya çalıştım. Çocuk hemşiresiydim ve kutsal bir görevdi. Benimde 5 yaşında bir çocuğum var. İstediğim mesleği yapma kararı aldım. Hemşireliği bıraktım. Mesleğimde kendimi geliştirdim" dedi.

"İnsan asla içinde kalan hayallerini ve umutlarını ertelememeli"

Müzik öğretmeni olmak ve akademik yönde ilerlemek istediğini aktaran Akgün, "Eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmak istiyorum. Akademik yönde bir kariyer yapmayı düşünüyorum. Öğrencilerimle birlikte hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben 10 yaşından itibaren bağlama çalıyorum. Kulağımla duyduğum her enstrümanı çalabiliyorum ama kara düzen çalıyordum. Şimdi ise enstrüman olarak ud tercih ettim. Türk Sanat Müziği formunda eserler çalıyoruz. Yaş kaç olursa olsun, insan asla içinde kalan hayallerini ve umutlarını ertelememeli. Bunu bir şekilde doğru zamanda icraata geçirmeli. Şu an bulunduğum yerde çok mutluyum. Hemşirelik yaptığım zaman da çok mutluydum. Şu anda istediğim işi yapmak istiyorum. Öğrencilik hayatına geri döndüm. Hayallerinizi ertelemeyin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayallerinin Peşinden Gidiyor - Son Dakika

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