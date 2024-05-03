Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan Ayındaki Faaliyetlere Katkı Sağlayan Gönüllülere Teşekkür Belgeleri Dağıttı

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Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan ayındaki faaliyetlerine katkı sağlayan gönüllülere teşekkür belgeleri dağıtarak desteklerini onurlandırdı.

Ramazan ayı boyunca derneğin koordinatörlüğünü yaptığı Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP) üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde 2 binden fazla eve yardım götürüldü, iftar çadırında toplam 20 binden fazla kişi ağırlandı.

Dernek tarafından düzenlenen törende, 300'den fazla gönüllüye Ramazan ayındaki desteklerinden dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende konuşan Genel Başkan Murat Değirmenci, derneklerinin bugün geldiği noktayı gönüllülere olan güvene ve desteklerine borçlu olduklarını belirterek, "Bugün Samsun'da kurulan derneğimiz, 3 kıtada faaliyet gösteriyor ve binlerce insana yardım götürebilir bir haldeyiz. Bu gücü gönüllülere borçluyuz" dedi. - SAMSUN