Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan Ayındaki Faaliyetlere Katkı Sağlayan Gönüllülere Teşekkür Belgeleri Dağıttı - Son Dakika
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Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan Ayındaki Faaliyetlere Katkı Sağlayan Gönüllülere Teşekkür Belgeleri Dağıttı

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan Ayındaki Faaliyetlere Katkı Sağlayan Gönüllülere Teşekkür Belgeleri Dağıttı

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine katkı sağlayan gönüllülere teşekkür belgeleri takdim etti. Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP) üyeleriyle birlikte 2 binden fazla eve yardım götürülen dernek, iftar çadırında ise 20 binden fazla kişiyi ağırladı. Genel Başkan Murat Değirmenci, derneğin bugünkü başarısını gönüllülere olan güvene ve desteklerine borçlu olduklarını belirtti.

03.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
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Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan ayındaki faaliyetlerine katkı sağlayan gönüllülere teşekkür belgeleri dağıtarak desteklerini onurlandırdı.

Ramazan ayı boyunca derneğin koordinatörlüğünü yaptığı Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP) üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde 2 binden fazla eve yardım götürüldü, iftar çadırında toplam 20 binden fazla kişi ağırlandı.

Dernek tarafından düzenlenen törende, 300'den fazla gönüllüye Ramazan ayındaki desteklerinden dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende konuşan Genel Başkan Murat Değirmenci, derneklerinin bugün geldiği noktayı gönüllülere olan güvene ve desteklerine borçlu olduklarını belirterek, "Bugün Samsun'da kurulan derneğimiz, 3 kıtada faaliyet gösteriyor ve binlerce insana yardım götürebilir bir haldeyiz. Bu gücü gönüllülere borçluyuz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İftar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan Ayındaki Faaliyetlere Katkı Sağlayan Gönüllülere Teşekkür Belgeleri Dağıttı - Son Dakika

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