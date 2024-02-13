Hayata Anlam Katanlar Derneği, Sırbaşmak İlkokulu'ndaki öğrencilere destek oldu - Son Dakika
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Hayata Anlam Katanlar Derneği, Sırbaşmak İlkokulu'ndaki öğrencilere destek oldu

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Sırbaşmak İlkokulu\'ndaki öğrencilere destek oldu

Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, Vezirköprü ilçesi Sırbaşmak İlkokulu'ndaki 32 öğrenciye bot, mont ve çeşitli hediyelerle destek oldu. Dernek, kırsal mahalle çocuklarının eğitim ve yaşam standartlarını artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında bu kez de Sırbaşmak İlkokulu'na yardım eli uzattı. Dernek Başkanı Murat Değirmenci, gelecek dönemlerde projeleri hızlandırarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

13.02.2024 17:52
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Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, Vezirköprü ilçesi Sırbaşmak İlkokulu'ndaki 32 öğrenciye bot, mont ve çeşitli hediyelerle destek oldu.

Dernek, kırsal mahalle çocuklarının eğitim ve yaşam standartlarını artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında bu kez de Sırbaşmak İlkokulu'na yardım eli uzattı. 'Köy Çocukları Hayata Projesi'ni sürdürerek, kırsal kesimdeki çocuklara eğitim imkanları sunmayı amaçlayan dernek, toplumda farkındalık oluşturma ve dayanışma kültürünü geliştirme çabalarını sürdürdü.

Dernek Başkanı Murat Değirmenci yaptığı açıklamada, "Samsun'un köylerindeki çocuklarımızın yaşamlarına dokunmaya devam ediyoruz. Bugün burada, Sırbaşmak İlkokulu'ndaki öğrencilerimize sadece giyecek değil, umut da götürdük. Gelecek dönemlerde bu projelerimizi hızlandırarak daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Değirmenci'nin sözlerine devam ederek, "Ramazan ayı içerisinde yardımlarımızı arttıracağız. Ayrıca, sosyal yardımlaşma platformuyla koordineli olarak iftar çadırları kuracağız. Bu çadırlarda hem ihtiyaç sahibi insanlara iftar vererek onların yanında olacağız hem de toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha göstereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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