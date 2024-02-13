Hayata Anlam Katanlar Derneği, Sırbaşmak İlkokulu\'ndaki öğrencilere destek oldu

Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, Vezirköprü ilçesi Sırbaşmak İlkokulu'ndaki 32 öğrenciye bot, mont ve çeşitli hediyelerle destek oldu.
Dernek, kırsal mahalle çocuklarının eğitim ve yaşam standartlarını artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında bu kez de Sırbaşmak İlkokulu'na yardım eli uzattı. 'Köy Çocukları Hayata Projesi'ni sürdürerek, kırsal kesimdeki çocuklara eğitim imkanları sunmayı amaçlayan dernek, toplumda farkındalık oluşturma ve dayanışma kültürünü geliştirme çabalarını sürdürdü.
Dernek Başkanı Murat Değirmenci yaptığı açıklamada, "Samsun'un köylerindeki çocuklarımızın yaşamlarına dokunmaya devam ediyoruz. Bugün burada, Sırbaşmak İlkokulu'ndaki öğrencilerimize sadece giyecek değil, umut da götürdük. Gelecek dönemlerde bu projelerimizi hızlandırarak daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Değirmenci'nin sözlerine devam ederek, "Ramazan ayı içerisinde yardımlarımızı arttıracağız. Ayrıca, sosyal yardımlaşma platformuyla koordineli olarak iftar çadırları kuracağız. Bu çadırlarda hem ihtiyaç sahibi insanlara iftar vererek onların yanında olacağız hem de toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha göstereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
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Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
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