Haydarpaşa Limanı'nda Yeni Araç Sevkiyatı
Haydarpaşa Limanı'nda Yeni Araç Sevkiyatı

Haydarpaşa Limanı\'nda Yeni Araç Sevkiyatı
03.03.2026 06:33
Gece saatlerinde Haydarpaşa Limanı'nda yeni 2026 model araçlar yoğun bir şekilde sevk edildi.

Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. Limana yanaşan gemiden indirilen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi. Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu. Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı. Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haydarpaşa, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

