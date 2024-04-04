Hayır için bir tır dolusu meyve fidanı dağıtıldı

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Hayır için bir tır dolusu meyve fidanı dağıttılar

Trabzon'un Of ilçesinde aynı aileden bir grup hayırsever vatandaş tarafından dağıtılan bir tır dolusu 20 bin meyve fidanı yarım saat içinde tükendi

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesi ilginç bir hayır etkinliğine sahne oldu. Uçar ailesi tarafından dağıtılan bir tır dolusu 20 bin meyve fidanı yarım saat içinde tükendi.

Of Belediye binası önünde bir tırdan bugün öğle saatlerinde hayır için fidan dağıtımı yapılacağı duyurusu üzerine ilçe halkı belediye önünde toplandı. Yüzlerce kadın ve erkek tırın etrafını çepeçevre sararken, tır üzerindeki görevliler tırdaki 20 bin çeşitli türlerdeki meyve fidanlarını gelen vatandaşlara tek tek dağıttılar. Yarım saat içinde 20 bin meyve fidanı ilçe halkına dağıtılarak tüketilirken, fidan dağıtımında bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu, hayırsever Uçar ailesine hayırlarından ötürü teşekkür etti.