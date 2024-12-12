Hayır Panayırı ile Kardeşlik Dayanışması - Son Dakika
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Hayır Panayırı ile Kardeşlik Dayanışması

Hayır Panayırı ile Kardeşlik Dayanışması

Melikgazi'deki veliler, Hakkari'deki Kur'an kursları için panayır düzenleyerek destek sağladı.

12.12.2024 16:09
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Kayseri'nin Melikgazi İlçe Müftülüğüne bağlı Mehmet Zahit Kotku İpek 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrenci velileri, Hakkari ilinde faal bulunan 4-6 yaş Kur'an kursları yararına hayır panayırı düzenledi.

Hakkari İl Müftü Yardımcısı Beyhan Görener'in girişimleri sonucu düzenlenen hayır panayırında elde edilen yaklaşık 54 bin TL gelir ile Hakkari'de faal bulunan 4-6 yaş Kur'an kurslarının birçok ihtiyacı giderildi. Mehmet Zahit Kotku İpek 4-6 Kur'an Kursu öğrencileri ise en çok sevdikleri oyuncaklarını Hakkari'deki 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki öğrenci kardeşleri için gönderip sevgi ve selamlarını yazdıkları notlar ile ilettiler.

Hakkari İl Müftü Yardımcısı Görener, "Başkanlığımızın en önemli hizmetlerinden olan 4-6 yaş Kur'an kurslarında; ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, ahlaklı ve İslami terbiye ile donatılmış gençler yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu kurslarda eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi, fiziki durumlarının düzeltilmesi ile eğitim için gerekli araç ve gereçlerin temin edilmesine bağlıdır diye düşünüyorum. Bu niyetle böyle bir girişim yaptım. Niyet iyi olunca sonuç da güzel oldu. Panayırda elde ettiğimiz gelirlerle 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın fiziki durumlarının düzeltilmesi yanında birçok ihtiyaçlarını giderdik. Öğrenciler de en çok sevdikleri oyuncaklarını Hakkari'deki kardeşleri için göndererek, kardeşliğe ne kadar önem verdiklerini gösterdiler. Bu vesile ile panayıra destek veren hanımefendilere, hocalarımıza, öğrencilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler tarafından gönderilen oyuncaklar ile diğer ihtiyaç malzemeleri Müftü Yardımcısı ve Kur'an Kursu öğreticileri tarafından 4-6 yaş Kur'an kurslarına dağıtıldı. Hediyeleri alan öğrenciler sevinçlerini dile getirerek Müftü Yardımcısı Görener şahsında panayırı düzenleyen veliler ile hediye gönderen öğrenci kardeşlerine teşekkürlerini sundular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayır Panayırı ile Kardeşlik Dayanışması - Son Dakika

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