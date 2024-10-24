Hayırsever Esat Kara\'dan Öğrencilere Kış Yardımı

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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever iş adamı Esat Kara tarafından Adıvar köyündeki bin 200 öğrenciye bot ve mont hediye edildi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ve iş adamı Esat Kara, Adıvar Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek bin 200 öğrenciye bot ve mont dağıttı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, hediyelerinden dolayı iş adamı Kara'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımız bu kışı daha iyi geçirecek ve üşümeyecekler. İş adamı Kara, yine öğrencilere hediye gönderecek" dedi.

Kara ise herkesin gücü nispetinde öğrencilere yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Öğrenciler ise kendilerine kışlık ayakkabı ve mont hediye eden hayırsever Kara'ya teşekkür ettiler. - MUŞ