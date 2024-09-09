Samsun'da 1850 Öğrenciye Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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Samsun'da 1850 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Samsun\'da 1850 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hayırsever iş adamları, bin 850 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

09.09.2024 17:59  Güncelleme: 18:04
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da hayırsever iş adamları, bin 850 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nın organizesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki bin 850 öğrenciye Alaçamlı hayırsever iş adamları İbrahim Deniz ve Turgut Şahin tarafından kırtasiye desteği sağlandı. Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, hayırsever iş adamları İbrahim Deniz, Turgut Şahin, Alaçam Ziraat Odası Onursal Başkanı Hüseyin Bedir temsili olarak Alaçam ilçesinde bulunan Gökçeboğaz İlk ve Ortaokulu, Alaçam Şehit Muhammed Ali Aksu İlk ve Ortaokulu, Soğukçam İlkokulu, Karahüseyinli İlkokulu'nu ziyaret ederek, kırtasiye malzemelerini öğrencilere takdim ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da 1850 Öğrenciye Kırtasiye Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1850 Öğrenciye Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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