Hayırsever muhtar her ay yaklaşık 100 aileye yardımda bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever muhtar her ay yaklaşık 100 aileye yardımda bulunuyor

28.06.2022 09:34
Hayırsever muhtar her ay yaklaşık 100 aileye yardımda bulunuyor

Eskişehir'de her ay yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım eden muhtar Osman Çalış, zor durumdaki vatandaşların destekçisi oluyor.

Eskişehir'de her ay yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım eden muhtar Osman Çalış, zor durumdaki vatandaşların destekçisi oluyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde muhtarlık görevini yerine getiren 33 yaşındaki Osman Çalış, mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay çeşitli yardımlarda bulunuyor. Hayırsever vatandaşların da desteğiyle zor durumdakilere ulaşan Çalış; gıda yardımı, elektrik ve doğalgaz faturalarını konusunda veya birçok noktada ihtiyaçları gideriyor. Özellikle Ramazan ayında ulaşılan yardım seviyesine, 12 ay boyunca devam etmek için çaba gösterdiğini dile getiren Muhtar Çalış, hayırseverlere de teşekkür ediyor. Ayrıca Çalış, önümüzdeki süreçte daha fazla vatandaşa ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

"Bu yardım ettiğimiz ailelerin hepsi birbirinden zor şartlarda yaşayan insanlar"

Mahallede yapılan yardımların 12 ay boyunca devam ettiğini ifade eden Çalış, "Her ay yaklaşık 90-100 ailemize; gıda yardımı, elektrik ve doğalgaz faturaları, bez veya mama ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu yardım ettiğimiz ailelerin hepsi birbirinden zor şartlarda yaşayan insanlar. Evinde banyosu olmayan vatandaşlarımız var. Gecekonduda yaşayanlar var. Yardım ettiğimiz kişilerin hepsi Türk vatandaşları, ancak onlara yetişebiliyoruz. Eşi tarafından terk edilenler, küçük bebeğiyle veya hamile olarak bırakılanlar var. Özellikle kimsesizler olmak üzere hepsine yardım etmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Biz bunun 12 aya yayılmasını istiyoruz ve elimizden geldiği kadar da bunun için mücadele ediyoruz. Hayırseverlerimiz sayesinde 12 ay yardımlarımız hiç bitmiyor" dedi.

"Hayırlarını yapmak isteyenler gelip ailelerimizi de görebilirler"

Mahallede yaşayan daha fazla kişiye ulaşmak için hayırsever vatandaşlara da seslenen Çalış, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Aslında daha fazlasına da ihtiyacımız var. Bizim mahallemiz biraz daha kenarda kalan, maddi imkansızlıklar olan bir mahalle. İnşallah daha fazla insan bizim mahallemize el uzatır. Onlara da yardım çağrısında bulunuyoruz. Hayırlarını yapmak isteyenler gelip ailelerimizi de görebilirler. Bizlere teslim ederseler, biz de bu şekilde ulaştırırız." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 'Mezar Taşları Sayısal Haritalama Çalışması Nedeniyle İşaretlendi' Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 'Mezar Taşları Sayısal Haritalama Çalışması Nedeniyle İşaretlendi' 3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Sona Erdi 3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Sona Erdi
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever muhtar her ay yaklaşık 100 aileye yardımda bulunuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hayırsever muhtar her ay yaklaşık 100 aileye yardımda bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement