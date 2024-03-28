Hayırsever, Zonguldak\'ta marketin veresiye defterindeki borçları ödedi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların tamamını ödedi.
Karadeniz Ereğli' de bir hayırsever girdiği bir markette veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. Potbaşı Mahallesinde market işleten Muammer Arslan, iş yerine "Bakkalımıza 27.03.2024 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir" yazılı afişi astı.
Veresiye borcu olanlar ise afişi gördüklerinde mutlu oldu. Bakkal Sahibi Arslan daha önceki senelerde de ayni bu şekilde bir olayla karşılaştığını dile getirerek şunları dile getirdi;
"Bakkal veresiye defterimizde çok büyük rakam değildi 9 ila 10 Bin TL arası bir rakam vardı. Daha öncesinde hiç tanımadığım görmediğim hayırsever vatandaşlar geldi bizden veresiye defterini satın almak istediler. Defter bedeli kadar ücret teklif ettiler biraz biz fedakarlık yaptık biraz onlar fedakarlık yaptılar ama çoğunluğunu onlar yaptılar teslim ettik bütün müşterilerimizin bütün hesaplarını bugün itibariyle kapattık Allah razı olsun onlardan. Bu mübarek ramazanda gerçekten çok duygulandık bu zamanda insanlar gerçekten çok zor durumda Allah razı olsun ben kendi sosyal medyamdan paylaştım tepkiler çok güzel oldu insanlar bu zor durumda azda olsa rahatladılar kafalarında markete borcum var derdi kalktı bu benim basıma gelen ikinci durum oldu daha önceki yıllar dada aynen bu şekilde hayırseverler geldi defteri alıp birçok vatandaşımızın borcunu sıfırladılar." - ZONGULDAK
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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