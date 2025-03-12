Haymana\'da Kadınlar Konağı ve Eğitim Merkezi Açıldı

Haymana'da kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve konforlu bir alan oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Hayme Ana Kadınlar Konağı ve Eğitim Merkezi törenle açıldı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un göreve gelmesinin ardından başlattığı ilk projelerden biri olan Hayme Ana Kadınlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kadın katıldı. Törende konuşan Başkan Koç, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlarımız sahada olmalı ki, Haymana tam anlamıyla bir turizm şehri olabilsin. Bu konuda hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Kadınlar Konağı'nın ilçenin en yoğun noktalarından biri olan pazar yeri bölgesinde konumlandığını belirten Koç, bu projenin kadınlar için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. "Kırsal nüfusumuz, merkez nüfusunun yaklaşık beş katı. Erkekler kahvehanelerde vakit geçirebilirken, kırsaldan gelen kadınlarımız çocuklarıyla araçlarda beklemek zorunda kalıyordu. Kadınlar Konağı işte bu noktada çok değerli bir proje" ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, projeye yönelik çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını ancak tüm zorlukları aşarak Kadınlar Konağı'nı hizmete açtıklarını belirtti.

"Senelerdir ihmal edilmiş kadınlarımıza borcumuz var"

Kadınlar Konağı'nın tamamen kadınların ihtiyaçlarına göre tasarlandığını vurgulayan Koç, "Kadınlarımız burada rahatça vakit geçirecek. Ücretsiz hizmet sunulacak. Çünkü senelerdir ihmal edilmiş kadınlarımıza borcumuz var" dedi.

Haymana'da hayata geçirilecek projelerde ayrımcılık gözetmeyeceklerini belirten Koç, "Bugün mutlu bir gündeyiz. Kadınlarımızın günü kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Törenin ardından katılımcılar Kadınlar Konağı'nı gezerek, sunulan imkanları yerinde görme fırsatı buldu. Ayrıca açılış dolayısıyla kadınlara çeşitli hediyeler takdim edildi. - ANKARA