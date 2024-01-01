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Hayrabolu'da pastadan altın çıkan vatandaş şaşkına döndü - Son Dakika
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Hayrabolu'da pastadan altın çıkan vatandaş şaşkına döndü

Hayrabolu ilçesinde bir pastane işletmecisi müşterilerine sürpriz yaparak bazı pastaların içine gram altın koydu. Pastane sahibi Abdurrahman Gören, satışları arttırmak ve müşterilere sürpriz yapmak amacıyla pastaların içerisine 6 adet gram altın koyduklarını belirtti. Üzeyir Çiftçi, satın aldığı pastanın içerisinde altın bulunca şaşkına döndü ve mutlu olduğunu ifade ederek pastane sahibine teşekkür etti.

Hayrabolu\'da pastadan altın çıkan vatandaş şaşkına döndü
01.01.2024 - 12:16,
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Hayrabolu'da aldığı pastadan altın çıkan vatandaş şaşkına döndü.

Hayrabolu ilçesinde bir pastane işletmecisi müşterilerine sürpriz yaparak bazı pastaların içine gram altın koydu.

Pastane sahibi Abdurrahman Gören, hem satışlarını arttırmak hem de yılbaşında müşterilerine sürpriz yapmak için amacıyla pastaların içerisine 6 adet gram altın koyduklarını söyledi.

Satın aldığı pastanın içerisinden altın çıktığını gören Üzeyir Çiftçi şaşkına döndüğünü belirtti. Çiftçi, evde kestiği pastanın içerisinde altını görünce mutlu olduğunu belirterek, bu sevincini pastane sahibiyle paylaşarak, kendisine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hayrabolu'da pastadan altın çıkan vatandaş şaşkına döndü - Son Dakika
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