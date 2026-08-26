Keskinkılıç ailesinin acı günü

Yahyalı Belediyesi eski belediye başkanlarından Esat Keskinkılıç'ın eşi, iş insanları İhsan ve Abdullah Keskinkılıç'ın annesi Hayriye Keskinkılıç yaşamını yitirdi. Merhume Keskinkılıç, Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yahyalı Belediyesi eski belediye başkanlarından Esat Keskinkılıç'ın eşi, iş insanları İhsan ve Abdullah Keskinkılıç'ın annesi Hayriye Keskinkılıç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Keskinkılıç, öğle namazına müteakip Yahyalı ilçesinde bulunan Cami Kebir Camii'nde Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Önceki Dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.