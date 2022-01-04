Hayvan barınağı değil Önerler Mahallesi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi'nde gece-gündüz grup halinde dolaşan köpek sürüsü vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle Muhtarı Yusuf Yıldırım, "Her mahalleye köpek barınağı kurulursa ben de maddi manevi destek sağlayarak, elimi taşın altına koyarım" dedi.

Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi'nde karanlık saatlerde ortaya çıkan ve sayıları 10-15 arasında değişen bir grup başıboş köpek, bölge halkının tedirgin ediyor. Sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırgan tavırları ile karşılaşan vatandaşlar, Çorlu Belediyesi yetkililerini bu konuda göreve davet ederek, kontrolsüz sokak köpeklerinin kontrol altına alınmasını istiyor.

Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, "Sokak aralarında, okulların olduğu bölgede köpekler toplu halde geziyor. Ergene'den getirip buraya köpekleri atıyorlar. Çocuklara ve yoldan geçen yayalara saldırıyorlar. Köpeklerin toplanması gerekiyor. Yoksa tabi ki de biz köpeğe karşı değiliz. Benim önerim şu, her mahalleye barınak kurulsun, ben de bu çalışmaya canı gönülden maddi ve manevi destek veririm. Sorunun çözülmesi için ne gerekirse elimizi taşın altına koyarız" dedi. - TEKİRDAĞ