Hayvan Refahı İçin Travay Projesi Uygulandı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) destekli Travay Projesi kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ilk saha uygulaması gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, büyükbaş hayvanlara yönelik tırnak bakımı ve nal mıhı uygulamaları, modern ekipmanlar kullanılarak güvenli bir şekilde yapıldı. Uygulamalar, veteriner hekimlerin kontrolünde ve titizlikle yürütüldü.

Hayvan refahını artırmak ve verim kayıplarını önlemek amacıyla yürütülen proje ile özellikle kış aylarında ahırlarda uzun süre kalan hayvanların tırnak sağlığı korunacak. Taşlık meralara sahip köylerde de nal çakma işlemleri daha kolay ve güvenli hale getirilecek.

Travay uygulamasından yararlanmak isteyen üreticiler ise Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, hizmetten faydalanabilecekler. - BAYBURT