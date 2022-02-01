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Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti - Son Dakika

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti

01.02.2022 12:34
Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti

Kocasinan Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı sonrası çatısı çökmek üzere olan ahırdaki hayvanları kurtarılan çiftçi Abdullah Özkan, belediyenin hızlı refleks göstermesi ve sistemli çalışmasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı sonrası çatısı çökmek üzere olan ahırdaki hayvanları kurtarılan çiftçi Abdullah Özkan, belediyenin hızlı refleks göstermesi ve sistemli çalışmasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Abdullah Özkan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan Abdullah Özkan ile telefonla görüşen Başkan Çolakbayrakdar, "Himmetdede Mahallesi'nde gördüğümüz kadarıyla kar yağmaya devam ediyor. Herkes özlemle kar yağmasını beklerken çiftçi kardeşlerimiz, daha fazla özlemle bekliyor. Hava şartlarından dolayı olumsuz bir durum yaşanmış geçmiş olsun. Allah kolaylıklar versin. İhtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendiklerini belirten Abdullah Özkan ise "Elhamdülillah bereket yağıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırımızın çatısı çökmek üzereyken yardımımıza koştunuz. Allah razı olsun. Çok sağolun. Belediyemizin hızlı refleks göstermesi ve sistemli çalışmasından dolayı hayvanlarımız telef olmadan kurtarıldı. Rabbim, sizi başımızdan eksik etmesin. Ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

Öte yandan Himmetdede Mahallesi'nde 3 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Özkan (50), kar yağışı ve tipi nedeniyle ahır çatısının çökmek üzereyken Kocasinan Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ihtiyaç duyulan müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, ahır çatısının çökmesini engelledi ve 18 büyükbaş ile 60 küçükbaş hayvanı telef olmaktan kurtardı. Kocasinan Belediyesi ekipleri, portatif çadırı bölgeye ulaştırdı ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan küçükbaş hayvanlara güvenli nokta oluşturuldu. - KAYSERİ

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti
Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti
Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti
Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti

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Abdullah Özkan, Kocasinan, Çiftçi, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti - Son Dakika


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