Hayvanseverler, Gebze Belediyesi'ndeki Katliamı Protesto Etti

Yerel

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Hopalı hayvanseverler, Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamını protesto etti. Hayvansever Alev Aktürk, "Bizler ekonomik zorluklara direnirken şimdi de vahşete katliamlara kalıyoruz. Tüm ülke suç mahalline döndü hayvanlar için tecrit ve katliam yasa gündemimize girdiğinden beri her gün hayvanlara yönelik şiddet istismar ve katliam haberleri alıyoruz" dedi.

Gebze Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi önünde çok sayıda sokak hayvanının ölü bulunmasının ardından tüm Türkiye'de hayvanseverlerin tepkisi sürüyor. Hopa'da bir araya gelen hayvanseverler Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamını protesto etti. Burada hayvanseverler adına açıklama yapan Alev Aktürk, özetle şöyle konuştu:

"Ülke insanları olarak ekonomik zorluklara direnirken, şimdi de vahşete, katliamlara maruz kalıyoruz. Tüm ülke suç mahalline döndü. Hayvanlar için katliam olan yasa toplum olarak gündemimize girdiğinden beri her gün ama her gün hayvanlara yönelik şiddet, istismar ve katliam haberleri alıyoruz. Saray'dan gelen talimatla kaldır elini, indir elini şekliyle oluşturdukları yasanın sonuçlarını belediye barınaklarında görmeye başladık. Hayvana, kadına, çocuğa, doğaya yönelik her türlü taciz, tecavüz sistematik ve politiktir.

Bu ülkenin vicdanlı, onurlu, değerleri olan insanları var. Kediyle, köpekle kafayı yediğimizi söyleyenler duyun bizi. Biz hayvanlarla yaşamayı başardıkça biliyoruz ki ruhumuzun en derin yerlerinde ki yaralar sarılabiliyor. Mahalledeki kediye, köpeğe birlikte bakanların çok doğal dayanışma ilişkisi oluşuyor bu hayvanlar sayesinde. Birlikte yaşadıkları için canlının sorumluluk duygusunu taşıyan komşulara dönüyorlar. Çarpık kentleşmelerimizin, kaybettirilmeye çalışılan değerlerimizin ilacı oluyor sokak canları."