MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan mesajı damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan mesajı damga vurdu

21.03.2026 11:13
MHP heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Bu sürecin en önemli aktörü ve ana muhatabı Sayın Öcalan'ın da bu süreçte rolünün teslim edilmesini bekliyoruz" dedi. Türkdoğan, "Sevgili Demirtaş ve Yüksekdağ bize göre özgürlüklerine kavuşmalı. Gezi davasındaki arkadaşlarımız, özellikle de İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler" diye konuştu.

MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezi'ne bayramlaşma ziyaretinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı, MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve PM Üyesi Zeyno Bayramoğlu tarafından ağırlandı.

"HEM BAYRAMIMIZI HEM DE NEVROZUMUZU KUTLUYORUM"

DEM Partili Türkdoğan, MHP'li heyetin bayramını kutlayarak, "Biliyorsunuz, bugün aynı zamanda Nevroz. Ben bu vesileyle hem bayramımızı hem de nevrozumuzu kutluyorum. Halklarımızın bayramı ve nevrozu kutlu olsun. Elbette ki bu bayramın bölgemize barış getirmesini diliyorum" dedi. Türkdoğan, dün DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın ve MHP Genel Başkanı'nın önemli mesajlar verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

ÖCALAN TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

"Bizler de DEM Parti olarak bu mesajların gereği olarak bir an önce 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecimizin artık daha somut yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ediyoruz. Aslında bu, bir temenni olmaktan çıktı. Çok büyük oranda halkımızın çok ciddi anlamda beklentisi hâline geldi. Biliyorsunuz, Meclisimiz komisyon raporunu açıkladı. Raporumuzun 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde önemli tespitler var. Bizler, bunların bir an önce yasalaşması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. Elbette ki bu sürecin en önemli aktörü ve ana muhatabı Sayın Öcalan'ın da bu süreçte rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bir yasal süreç başladığında ve yasa çıktığında, inanıyoruz ki Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği 'statü' meselesi de bir çözüme kavuşacaktır."

DEMİRTAŞ VE İMAMOĞLU'NA DA DEĞİNDİLER

Nevruz Bayramı dolayısıyla bugün çok güçlü mesajlar verileceğini belirten Türkdoğan, "Siyasi mahpus arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi noktasında inanıyorum ki MHP'nin de söyleyecekleri vardır. Düşüncelerinden dolayı insanlar, siyasi görüşlerinden dolayı hapiste olmamalılar. Sevgili Demirtaş ve Yüksekdağ bize göre özgürlüklerine kavuşmalı. Gezi davasındaki arkadaşlarımız, özellikle de İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler" dedi.

DEM Partili Türkdoğan, "Bizim için önemli olan, bölgemizdeki bu ateşin bir an önce sönmesi, ülkemizdeki barış ortamının kalıcı hâle gelmesi ve bunun için de kapsamlı yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz parti olarak hazırız. Umuyoruz ki MHP'yle birlikte, önümüzdeki bayram gelmeden somut adımların atılması noktasında ön ayak oluruz" diye konuştu.

MHP'Lİ DURMAZ: BİZ BİRİZ, BERABERİZ, BİR AİLEYİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, nazik misafirperverlikleri nedeniyle DEM Parti heyetine teşekkür etti, bayramlarını ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Durmaz, şunları kaydetti: "Elbette sizin de bahsettiğiniz gibi çok zorlu bir coğrafyada, çok ciddi sorunlar ve sıkıntılarla boğuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın, geçmişten bugüne 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili söylediği, ilk günden itibaren verdiği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların başında, kendi içimizde birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu her seferinde vurgulandı. Bunun aksine bir durumda olan milletlerin, bu milletler mücadelesinde zor durumda kalabildiğinin somut örneklerini yakın coğrafyamızda görüyoruz. Bu nedenle birlik ve beraberliğimize, kardeşlik hukukumuzun daha da pekiştirilmesine önem veriyoruz. Bu konuda MHP, geçmişten bugüne en tutarlı partidir.

'İşlenemez suç fiili, imkânsızlık hâli' diye bir durum söz konusu. 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sorununa, sıkıntılara rağmen Kürt ile Türk birbiriyle evlilikten vazgeçmemiş, ısrarla bu evlilikler devam etmiş; yani hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz. 8-10 milyon civarında evlilik söz konusu. Buradan meydana gelen yeni bir nesil var. İkişer çocuk olsa 20 milyon, anne babayı koy, 40 milyon eşittir Türkiye. İşlenemez suç fiili, imkânsızlık hâli… Bu durum, bizim zaten başka bir değerlendirme yapmamızı da imkânsız hâle getiriyor. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz. Bizim bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor."

"BAYRAMDAN SONRA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK"

Durmaz, komisyon raporuna ilişkin ise, "Sizin ifade ettiğiniz Meclis'teki komisyonun raporlarına da yansıyan hususlarda, bayramdan sonra bir takım düzenlemeler için Meclis'in gündemine gelecek konuların olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

