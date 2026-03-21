Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim

Haberin Videosunu İzleyin
21.03.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, takımdan ayrılacak ilk isimle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim, Edson Alvarez'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Meksikalı futbolcunun, sezon sonunda West Ham United'a geri döneceği belirtildi.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Edson Alvarez'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu doğrultuda Meksikalı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

WEST HAM'A GERİ DÖNECEK

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alvarez'in, sezon sonunda West Ham United'a geri döneceği ifade edildi. Bu sezon 17 maçta görev alan ve 1 asistlik katkı sağlayan Alvarez, beklentilerin altında kaldı.

West Ham United, Fenerbahçe, Deprem, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Ne depremi kıyamet kopmuş, yahu abartarak başlık atıp sonra içerikliği okumak ne zadar zayıf ve acemi beceriksiz olduğunuzu kanıtlıyor 35 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Büyük karar bende bu adamın satın alma opsiyonunu kullanip kullaiyacaklarini çok merak ediyodum yönetim dediğin böyle isabetli kararlar almali takdir ettim beş sene daha badkanlik yapmaya hak kazandı benim gozumde 8 2 Yanıtla
  • 6tn7p4vgnw 6tn7p4vgnw:
    Bende ne zaman açıklama yapacaklar diye merak ediyordum hatta uyku ıyuyamıyordum şiödi rahatladım çok şükür 2 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    almadigi forvetleri mi gondermis okumadim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 12:53:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.