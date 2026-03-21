İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

21.03.2026 12:17  Güncelleme: 12:57
ABD ve İsrail'in Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisine yeni saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmedi.

ABD ve İsrail ile İran Savaşı'nın 22'nci gününde karşılıklı füzeler peş peşe ateşleniyor. Orta Doğu ateş çemberine dönmüşken savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor.

NATANZ NÜKLEER TESİS VURULDU

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde yine Natanz Nükleer Tesisini hedef almıştı. Bu saldırıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar görüldüğünü teyit etmişti ancak herhangi bir radyolojik sorun beklenmediğini bildirmişti. Söz konusu saldırıda radyasyon artışı tespit edilmemişti.

İRAN: İSRAİL'DEKİ HAVALİMANINI HEDEF ALDIK

İran ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail Ben Gurion Havalimanı'ndaki yakıt tankları ile yakıt ikmal uçaklarını hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.

IRAK ULUSAL İSTİHBARAT BİNASI HEDEF ALINDI

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, konuya dair açıklama yaptı. Maan, "Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı." diyerek, olayla ilgili detayları daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Fas Büyükelçiliği, İstihbarat Teşkilatı binasının yakınında bulunuyor.

PEZEŞKİYAN'DAN NÜKLEER SİLAH MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını söyleyerek, "Allah'tan kendilerine güç ve basiret vermesini" temenni etti. X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirme niyetine ilişkin tartışmalara da değinerek, ülkede hiçbir yetkilinin bu yönde bir adım atamayacağını söyledi. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ali Hamaney'in de nükleer silahları İslam hukuku açısından yasakladığını sık sık dile getirdiğini aktardı.

TRUMP: ATEŞKES İSTEMİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda "karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını" belirterek bu durumda "ateşkes istemediğini" dile getirdi.

Trump, uçağa binmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin İran'a devam eden saldırılara ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la ateşkese varılması ve diyalog zeminine dönülmesi ihtimalini değerlendiren Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Bilirsiniz, karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız." dedi.

Trump, İsrail'in saldırıları ABD ile aynı anda bitirmeye hazır olup olmayacağı sorusuna, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. Ne mi istiyoruz? İkimiz de zafer istiyoruz." yanıtını verdi.

Saldırıların başlamasından bu yana gemi trafiğinin sert şekilde düştüğü Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kullanmadığını söyleyen Trump, bu konuya Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin'in "müdahil olması gerektiğini" savundu.

Trump, İran hakkında, "Askeri açıdan tek yaptıkları, boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    Yorumlar (3)

  • 123456 123456:
    It köpekler İran üretecek Nükleerlerı tekrar 8 2 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    helal olacak yahud kawmi inşallah 6 2 Yanıtla
  • mossi mossi :
    kendilerine yapıolar.ilerde ceremesini çok çekecekler 6 2 Yanıtla
