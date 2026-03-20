Kuzey Kore\'de Taktik Tatbikat

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 12:35  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Jong-Un liderliğinde yapılan tatbikatta yeni tanklar ve insansız hava araçları kullanıldı.

Kuzey Kore'den yeni bir askeri hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kore Halk Ordusu'na (KPA) bağlı piyade ve tank birlikleri ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde taktik saldırı tatbikatı gerçekleştirdi.

NEFES KESEN TATBİKAT

Düşmanın tanksavar savunma hattını imha senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta, kamikaze insansız hava araçları (İHA) gerçek zamanlı keşif verilerini kullanarak düşman olarak belirlenen komuta üslerini ve tanksavar mevzilerini vurdu. Ayrıca tatbikatta yeni ana muharebe tankının savunma sisteminin farklı yönlerden fırlatılan tanksavar füzelerini ve İHA'ları yüzde yüz başarı ile önlediği kaydedildi.

"PERFORMANSI RAKİPLERİ İLE KIYASLANMAYACAK KADAR ÜSTÜN"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni ana muharebe tankının teknik özellikler bakımından dünyada eşsiz olduğunu söyledi. Kim, "Ana muharebe tankımızın savaş performansı rakipleri ile kıyaslanamayacak kadar üstün. Bundan böyle kara kuvvetlerimiz bu güçlü tanklarla donatılacak" açıklamasında bulundu.

Askeri tatbikatların devamlılığının önemine vurgu yapan Kim, "Daha önce de söylediğim gibi ordumuz savaş verimliliğini arttırmayı amaçlayan eğitim ve tatbikatları sürdürmeli ve her türlü muharebe görevini hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilecek hazırlık seviyesinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

VELİAHTI DA TATBİKATA EŞLİK ETTİ

Kim'e veliahdı olarak ilan etmeye hazırlandığı iddia edilen kızı Ju-Ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.Tatbikattan yayımlanan fotoğraflarda, Kim'in kızı Ju-ae'in tank kullanması yer aldı.

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Piyade, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:51:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.