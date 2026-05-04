Hastanede bile birbirlerinin ellerini bırakmadılar

Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada, el ele yürüyen yaşlı çift kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay, ilçe merkezinde öğle saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Cevdet Sarıgül (87) ve eşi Selime Sarıgül (85), ilçe merkezinde yürüdükleri sırada dönüş yapmak isteyen bir kamyonetin çarpmasıyla savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan Sarıgül çiftinin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

BİRBİRLERİNİN ELİNİ BIRAKMADILAR

Hastanede tedavi gören yaşlı çiftin, yaşadıkları kazaya rağmen birbirlerinin elini bırakmayarak destek olmaya devam ettiği görüldü. Duygusal anlar hastane ortamına da yansıdı. Öte yandan kaza anı, çevredeki işletmelere ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.