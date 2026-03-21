İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

21.03.2026 11:48
Savaş devam ederken ABD basını İran'ın, daha önce açıkladığı 2 bin kilometrelik menzil sınırının iki katına ulaşan bir füzeyle, ABD-İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssünü hedef aldığını iddia etti. İranlı yetkililer gizli bir silahla misilleme haberlerini doğrularken, üssün hedef alınmasının önemli bir adım olduğunu ve İran füzelerinin menzilinin düşmanın daha önce hayal ettiğinin ötesinde olduğunu aktardı.

İran, bilinen füze menzil kapasitesinin çok ötesinde bir saldırıyla dikkatleri envanterindeki sürprizlere çekti. Wall Street Journal'ın çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, başkent Tahran'dan yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki ABD- İngiltere ortak üssü Diego Garcia'ya İran tarafından iki adet orta menzilli balistik füze fırlatıldı. Bu İran'ın açıkladığı 2 bin kilometrelik menzilin en az iki katı kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.

4 BİN KİLOMETRELİK HEDEF

İran'ın ülke topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki üssü vurma girişimi, İran füzelerinin daha önce kabul edilenden çok daha uzun menzile sahip olduğunu ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen ay yaptığı açıklamada İran'ın füzelerinin menzilini 2 bin kilometre ile sınırladığını iddia etmişti. Ancak Diego Garcia'ya yönelik bu girişim, bu sınırın iki katına ulaşıldığını gösterdi.

İRANLI YETKİLİLER DOĞRULADI

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan yetkililer, ülkeden yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'da bulunan ABD-Britanya askeri üssüne iki orta menzilli balistik füze ile misilleme gerçekleştirildiği haberlerini doğruladı.

"FÜZELERİN MENZİLİ HAYAL EDİLENİN ÇOK ÖTESİNDE"

Mehr, üssün hedef alınmasının "önemli bir adım olduğunu ve İran füzelerinin menzilinin düşmanın daha önce hayal ettiğinin ötesinde olduğunu gösterdiğini" yazdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
