Hazar Gölü'ne Tatilci Akını - Son Dakika
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Hazar Gölü'ne Tatilci Akını

Hazar Gölü\'ne Tatilci Akını
18.07.2026 13:18
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Elazığ'daki Hazar Gölü, yaz döneminde tatilcilerin gözdesi oldu, sahillerden farksız görüntüler sunuyor.

Türkiye'nin en derin göllerinden olan Elazığ'daki Hazar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntülere sahne olarak çevre illerden çok sayıda tatilcinin akınına uğradı.

Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometreyi bulan genişliğe sahip olan, bölgenin "saklı denizi" olarak adlandırılan Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nün kıyıları, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Deniz sahillerini aratmayan şezlongları, şemsiyeleri, deniz bisikletleri ve tekne turlarıyla Hazar Gölü, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Şanlıurfa gibi denize kıyısı olmayan çevre illerde yaşayan vatandaşlar, tatil için Akdeniz veya Ege yerine Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü plajlarını tercih etti. Hafta sonu yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı göl çevresinde, çevre illerden gelen kurumsal şirketler ve tekstil çalışanları da toplu organizasyonlarla tatilin tadını çıkarıyor.

Keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren Fırat Uğur, "Fabrikadaki arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Burada sabah kahvaltı yaptık, birazdan öğlen yemeği yiyeceğiz. Yüzüyoruz, eğleniyoruz" dedi.

"Diyarbakır'dan çalışma arkadaşlarımızla birlikte geldik"

Diyarbakır'dan gelen grupta yer alan Diyar Kaydaş, "Diyarbakır'dan çalışma arkadaşlarımızla birlikte 150 kişi geldik. Buradaki Hazar Denizimizde piknik yapmak amacıyla geldik. Sabah ile akşam arası kalıp günümüzü güzel bir şekilde tamamlayacağız. Çok güzel bir yoğunluğumuz var. Bunu tüm çevredeki kişilere öneririz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Berat Atlı ise "Yoğunluk çok güzel. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hazar Gölü'ne Tatilci Akını - Son Dakika

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