Hazer Dinari Kültür Merkezi'ne Erişilebilirlik Belgesi - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen 'Erişilebilirlik Belgeleri Takdim Töreni'ne katıldı.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından program düzenledi.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi Erişilebilirlik Belgesi'ni Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Çelik'in elinden aldı.

Başkan Işık, geçen yıl belediye hizmet binasının erişilebilirlik belgesinin alındığını hatırlatarak, "Kütahya'da belediye olarak ilk erişilebilirlik belgesini alan belediye, Kütahya Belediyesidir. Bugünde Hezar Dinari Kültür Merkezimizin belgesini aldık. Bu belgenin haklı ve onuru ve gururunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her yıl bir hizmet birimimizde bu belgeleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Belge töreninin ardından törende engelli vatandaşların hazırladığı dans, şiir gösterilerinin yanında engelli vatandaşların oluşturduğu koro şarkılar seslendirdi. - KÜTAHYA