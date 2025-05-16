Hazreti Ömer Camii Yıkılıyor: Son Cuma Namazı Kılındı - Son Dakika
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Hazreti Ömer Camii Yıkılıyor: Son Cuma Namazı Kılındı

Hazreti Ömer Camii Yıkılıyor: Son Cuma Namazı Kılındı

Van'da 1976 yılında ibadete açılan Hazreti Ömer Camii, deprem nedeniyle yıkılarak yeniden inşa edilecek. Son cuma namazı sırasında duygusal anlar yaşandı ve cami cemaati on yıllardır ibadet ettikleri mabede veda etti.

16.05.2025 15:25  Güncelleme: 15:30
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Van'da 1976 yılında ibadete açılan ve 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar görmesine rağmen güçlendirme çalışmalarıyla ibadete devam edilen Hazreti Ömer Camii'nde son cuma namazı kılındı.

Yıllardır vatandaşlara hizmet veren yarım asırlık Hazreti Ömer Camii, yeniden yapım süreci için yıktırılıyor. Caminin yanı sıra altında bulunan iş yerleri de yıkım kapsamına alındı. Yıkımın ardından Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde, Van Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla caminin yeniden inşa edileceği bildirildi.

Caminin son cuma namazında duygusal anlar yaşanırken, cami cemaati yıllardır ibadet ettikleri mabede veda etti. Yetkililer, yeni yapılacak caminin modern mimariye sahip, daha dayanıklı ve geniş kapasiteli olacağını belirtti.

"Hazreti Ömer Camii'nin mistik bir yapısı vardı"

Camide son namazını kılan Yunus Baytok, yeniden yapımı için yıktırılacak cami için çok duygulandığını belirtti. Caminin altında iş yerinin olduğunu ve onun da Kurban Bayramı sonrası yıktırılacağını ifade eden Baytok, "Gerçekten Van'ın ruhuna uyum sağlayabilecek güzel bir yer. Hem merkezi konumda hem de estetik açıdan çok güzel. İçindeki atmosfer ise oldukça samimi, uhuvvetli ve muhabbet dolu. Cami yıkılacağı için gerçekten üzgünüz. Ben de caminin altındaki esnaflardanım, orada bir dükkanım var. Bu durum hem manevi anlamda hem de esnaf olarak bizleri üzüyor. Bütün vakit namazlarımızı burada cemaatle kılıyorduk. Yaklaşık 5 yıldır tüm vakitlerde bu camideydik. Yıkılacak olması insanı ister istemez duygulandırıyor. Ama eğer cami artık eskiyse ve gerçekten yıkılması gerekiyorsa, yapılacak bir şey yok" dedi.

"Yeniden yapılmasını istiyoruz"

1973 yılında caminin inşaatında çalıştığını belirten Necmettin Kayatürk ise şunları söyledi:

"Camimiz 1976 yılında ibadete açıldı. Cami süslemelerini bizim köylüler yaptı. Depremde hasar gördüğü için yeniden yapılmasını istiyoruz. Bugünkü hutbede, yıkılıp yeniden yapılacağı söylendi. Çok duygulandık. Yıllardır burada namaz kılıyorum." - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hazreti Ömer Camii Yıkılıyor: Son Cuma Namazı Kılındı - Son Dakika

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