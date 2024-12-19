HBV Öğrencilerinden İHA Ziyareti

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) öğrencileri, İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) öğrencileri, Prof. Dr. Erol İlhan tarafından verilen Haber Ajansları dersi kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, İHA Ankara Bölge Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, muhabirler ve kameramanlar öğrencilere meslek hakkında bilgi vererek tecrübelerini aktardı. Ziyaret, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından son buldu. - ANKARA