Hediyeleri ile lösemi tedavisi gören çocukların yüzlerini güldürdüler - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde sınıf öğretmeni Yunus Emre Erden ile arkadaşları lösemi tedavisi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladı.

Efeler'deki bir okulda görev yapan sınıf öğretmeni Yunus Emre Erden öncülüğünde hayata geçirilen 'Yonca Projesi' çerçevesinde bugüne kadar bir çok çocuğun yüzü güldü. 5 ilçede 360 çocuğa ulaşan öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada lösemi tedavisi gören çocuklara oyuncak dağıtan öğretmenler, miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocuklara en çok yakışan ifadenin gülmek olduğunu ifade eden Yonca Projesi Yürütücüsü Öğretmen Yunus Emre Erden, "Bizler çocukların yüzlerine en çok yakışan ifadenin gülmek olduğuna inanıyoruz ve bu amaçla bu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmenin yanında dışarıda sağlıklı bir şekilde hayatına devam eden bireyleri de bilinçlendirmek. Çünkü bu çocuklara en büyük hediye uygun kök hücre bağışçı adaylarının bulunması. Bu adayların bulunması için ne yazık ki ülkemizde yeteri kadar bağışçı adayı bulunmamakta. Bu sayıyı arttırmak ise bizlerin elinde. Onların yüzlerini oyuncaklarla güldürdük. Vatandaşlarımız da bağışçı adayı olarak onlara hayat verip, umut olabilirler. Tek yapmaları gereken en yakın Kızılay kan alma noktasına giderek onam formunu doldurduktan sonra 3 tüp kan örneği vermek" diye konuşarak vatandaşları kök hücre bağışına davet etti. - AYDIN