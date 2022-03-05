Hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlar bir araya geldi - Son Dakika
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Hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlar bir araya geldi

05.03.2022 12:45
Hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlar bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçede yapılan çalışmaları mahalleleri ziyaret ederek inceledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçede yapılan çalışmaları mahalleleri ziyaret ederek inceledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çubuklu Mahallesi'nde gerçekleştirilen incelemelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Alemdar'a AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. İlçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Alemdar, Serdivan Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları mahalleleri ziyaret ederek incelediklerini ifade etti. İncelemelerin yanı sıra hem mahalle sakinleriyle hem de esnafla bir arada olma imkanını bulduklarını belirten Alemdar, vatandaşların refahı için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. - SAKARYA

Hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlar bir araya geldi
Hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlar bir araya geldi

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Yusuf Alemdar, AK Parti, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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